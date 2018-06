Küçükkaya, İnce'nin o sözlerine böyle tepki gösterdi!

İnce'nin "Ben İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça bir mesaj attım, haber yapacağını tahmin etmedim" sözlerine Küçükkaya'dan tepki geldi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Adam kazandı" mesajını izleyici ile paylaşan gazeteci İsmail Küçükkaya, İnce'nin kendisi için söylediği sözler sonrasında, "Kabahati şimdi niye başkasında arıyorsun?" açıklamasında bulundu.

Özür diledi

İnce bugün düzenlediği basın toplantısında, "Bir hatam oldu, kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça bir mesaj attım, haber yapacağını tahmin etmedim. Benim gibi deneyimli bir siyasetçinin bunu yapmaması gerekirdi. Vatandaşlarımızın bunu benden öğrenmesini gerekirdi. Takip ediyordum sonuçları, her şey netleşsin açıklama yapacaktım. Ekrana çıkacaktım. Gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş. Hata benim. Özür diliyorum" açıklamasında bulundu.

Herkes İnce’yi merak etti

Küçükkaya ise İnce'nin bu sözlerinden sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Küçükkaya, seçim gecesi canlı yayında olduğunu, saatlerin 00.37 olduğunu, herkesin konuştuğunu ama İnce'nin sustuğunu, herkesin nerede olduğunu merak ettiğini söyledi.

Bu bir haberdir

İnce'ye neredesiniz, ne diyeceksiniz diye yazdığını belirten Küçükkaya, kendisine verilen yanıtın “Adam kazandı” şeklinde olduğunu, bunun haber değerinin olduğunu, Erdoğan ve Bahçeli'nin konuştuğunu, herkesin İnce'nin sözlerine merak ettiğini, bunun bir haber olduğunu, seçimin sonucunun 00.37’de kabul ettiğini ifade etti.

Kabahati başkasında aramasın

Küçükkaya, İnce'nin kameralar karşısına geçip konuşmaya yapması gerektiğini, mesajını bu şekilde vermesi gerektiğini, çok beklediği ve kabahati başkasında aradığını söyledi.

Haber değeri var

İnce'nin bilgiyi verdikten sonra ‘bunu kullanma’ diye uyarabilirdi. 'Off the record' (kayıtdışı) notunu düşebileceğini vurgulayan Küçükkaya, bunu yapmadığını, seçim gecesi bir Cumhurbaşkanı adayının söylediği her şeyin o uyarıyı yapmadığı sürece haber olduğunu belirtti.