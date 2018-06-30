Küçük Eylül'den yürek burkan haber!

Bir süredir aranan küçük Eylül'ün cansız bedeni bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu.

Güncellenme 30 Haziran 2018 13:37

22 Haziran'da Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolan minik Eylül'ün cansız bedeni Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu.

Kaybolduğu günden bu yana Eylül'ü bulmak için herkes seferber oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında ise komşusu U.K tutuklanmıştı.

Jandarmanın yaptığı incelemede, aracın arka koltuklarının yıkandığı belirlenmiş ve araçta kan izleriyle karşılaşılmıştı. Ekipler, araçta bulunan kan örnekleri ile ailenin kan örneklerinin yapılan DNA sonucunda uyuştuğunu tespit etmişti.

Güvenlik güçlerine gelen bir ihbar üzerine ise Eylül'ün evine yaklaşık 2 km uzaklıktaki alan taranmaya başlandı. Yapılan ihbarda zanlıya ait aracın en son burada görüldüğü belirtildi. Bölgede eğitimli köpeklerle yapılan arama çalışmalarında Eylül'ün cesedi Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu.