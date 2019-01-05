Küçük çocuğunu AVM'de bırakıp kayıplara karıştı

Bursa'da bir anne bakamadığı çocuğunu AVM'nin oyun parkına bırakıp kayıplara karıştı.

Güncellenme 05 Ocak 2019 11:10

Bursa’daki AVM’de annesi tarafından terk edilen ve üzerinden not çıkan 3 yaşında bir çocuk bulundu.

Not bulundu

Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, bir anne 3 yaşındaki oğlunu bir AVM’nin oyun parkında bıraktı. Çocuğun bir süre sonra ağlaması üzerine güvenlik görevlileri çocuğun yanına geldi. AVM’de bir süre anneyi arayan güvenlik görevlileri, çocuğun üzerindeki 'artık bakamıyorum, tek çarem buydu' şeklindeki notu buldu. Bunun üzerine durum hemen polise bildirildi. Notta çocuğun ve annesinin ismi yer alıyordu.

“Çok zor durumdayım”

Polis ekipleri, annenin bıraktığı "Çok zor durumdayım, çocuğa bakacak durumum yok. Tek Çarem buydu, Bir başıma bu kadar yapabildim. Kendime bakamıyorum, bu konuda çocuğumu da pişman etmek istemiyorum” yazılı notu incelemeye aldı.

Küçük çocuk polis ve güvenlik görevlilerinin ilgisi ile olan bitenden habersiz bir şekilde eğlenmeye çalıştı. Polis ekipleri Hamza’yı emniyete götürdü.

Polis şimdi her yerde minik Hamza’yı AVM’ye bırakan Gamze adlı anneyi arıyor.