Küçük çocuğa sinirlendi: Sokak karıştı

Trabzon'da karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuğa sinirlenen bir sürücü ile küçük çocuğun ailesi arasında çıkan kavga şehri birbirine kattı.

Güncellenme 07 Eylül 2017 13:32

Trabzon'da yaşanan park kavgası iki aileyi birbirine düşürdü. İlde malzeme bırakmak için aracını park etmek isteyen bir sürücünün önünden geçen küçük çocuğa sinirlenmesiyle kavga çıktı. Sürücü ve küçük çocuğun ailesi arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Polisin müdahale etmesiyle kavga durduruldu.

Trabzon'da yaşanan park kavgasında bir anda ortalık karıştı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, iş yerine malzeme bırakmak için yol üzerinde duran otomobil sürücünün karşıdan karşıya geçmekte olan küçük çocuğa sinirlenmesi üzerine çocuğun ailesi ile sürücü arasında tartışma başladı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönerken, Meydan Parkı bir anda karıştı. Olaya karışanlardan biri kaçarken, bölgedeki emniyet güçlerinin müdahalesi ile kavga büyümeden önlendi. Polis, iki tarafı ifadelerini almak için emniyete götürdü.