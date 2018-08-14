Krizlerin ülkesi Venezuela'da benzin fiyatları zamlanıyor!

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, kaçakçılığı önlemek için ülkesindeki ucuz benzinde fiyat artışına gidileceğini açıkladı.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 14:28

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki ucuz benzinin kaçakçılığı önlemek için fiyatların artırılacağını ve dünya standartlarına çıkarılacağını duyurdu. Ulusa sesleniş konuşması yapan Maduro, Kolombiya ve Karayipler'e yapılan kaçakçılığı önlemek için benzinin uluslararası fiyatlarda satılması gerektiğini söyledi.

Kaçak satış engellenmek isteniyor

Dünyadaki birçok petrol üreticisi ülkede olduğu gibi Venezuela'da da benzin halka sübvansiyonlu fiyatlardan satılıyor. Hükümet ise kaçakçılar tarafından yasal yollarla elde edilen yakıtın komşu ülkelere kaçak yollarla satışını engellemek için harekete geçti.

Bir kahve fincan fiyatına depo, 9 bin kez dolduruluyor

Enflasyonun 2018 sonunda yüzde bir milyona ulaşması beklenirken bu ülkede petrol fiyatları fiyatları tüm ekonomik sıkıntılara rağmen değişmedi. Asgari ücretin aylık 5 milyon Bolivar olduğu ülkede, bir bardak kahve geçen haftadan bu yana 2 milyon Bolivar’a satılıyor. Öte yandan, bir bardak kahvenin satın alındığı 2 milyon Bolivar’a bir aracın deposu 9 bin kez dolduruluyor.

Ekonomik tedbirler alınıyor

Benzin desteklemelerinin sonlandırılacağını belirten BBC Venezuela Muhabiri Guillermo Olmo, devletin gelirlerini artırmak için devreye sokulacak daha büyük bir ekonomik planın parçası olduğu ileri sürdü.

Maduro’dan açıklama

Petrol fiyatları ile ilgili yaptığı açıklama yapan Maduro, nüfus kağıdı sahiplerinin araçlarını kaydettirmesi durumunda, direkt desteklemelerden yararlanmaya devam edebileceklerini de söyledi.

Muhalifler kimlik kullanmıyorlar

Sistemin detayları hakkında bilgi vermeyen Maduro hükümetine muhalif olan birçok Venezuela vatandaşı kimlik kartı kullanmayı reddediyor.

Yüzde 30 küçüldü

IMF verilerine göre, daha önceki yıllarda ihracat gelirlerinin yüzde 96’sını petrolün oluşturduğu ülkenin ekonomisi, 2013-2017 yıllarında yüzde 30 küçüldü. Bir dönem Güney Amerika’nın en güçlü ekonomisine sahip ülke olan Venezuela’da halk ilaç ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Yoksulluk yüzde 90’a yaklaştı

Ülkede eli sabunla yıkamak lüks, et yemek birçok aile için imkansızken yoksulluk oranı da yüzde 90'a yaklaştı.

Komşu ülkelere göç akını

Geçen sene bir vatandaşın 10 kg kaybettiği Venezuela’da, bankalar işlevsiz hale geldi ve ülkeden, başta Kolombiya olmak üzere komşu ülkelere milyonlarca kişi göç etti.

Afsane lider Chavez 2013’te vefat etti

Ülkenin dünyaca ünlü ve 2013’te hayatını kaybeden lideri Hugo Chavez, vefatından önce kendisinin yerine geçmesi için Maduro’yu işaret etmişti. Maduro’nun ülkeyi ilk devraldığı zamanlarda Güney Amerika’nın en güçlü ekonomisine sahip ülkesi olan Venezuela, şu an en yoksul ülke konumuna geriledi.