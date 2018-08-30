Krizler ülkesi Venezüela halkı, akın akın göç ediyor

Krizlerle boğuşan Venezüela halkı, akın akın Kolombiya'ya göç ediyor.

Güncellenme 30 Ağustos 2018 20:46

Venezüela’da ekonomik sorunların başladığı 2014’ten bu yana 2.3 milyon vatandaş başka ülkelere göç etti. Göç eden Venezüela halkının bir kısmı Kolombiya'ya giderken bir kısmı da kıtadaki diğer ülkelere dağıldı. Kolombiya’ya adeta akın eden Venezüelalılar kameralarla görüntülendi.

Bir fincan kahve 2.5 milyon bolivar yapıyor

Venezüela'nın büyük bir çoğunluğunun komşu ülkelere göç etmesinin en önemli nedeninin hiperenflasyon olduğu belirtildi. Muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis'in iddialarına göre fiyatlar ortalama her 26 günde bir ikiye katlanıyor. Bu nedenle halkın gıda ve hijyen malzemesi gibi günlük ihtiyaçları almakta dahi zorlandığı, bir fincan kahvenin ve ucuz ürünlerin 2.5 milyon bolivar ettiği, son dönemde nakitle ödeme yapmanın zorlaştığı belirtildi.

Paradan 5 sıfır atıldı

Hükümet; 20 Ağustos’ta paradan 5 sıfır attı ve 'güçlü bolivar' yerine 'egemen bolivar' para birimine geçti. Bu kapsamda, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500'lük banknotların yanı sıra iki de madeni para basıldı.

Hükümet 'sihirli formül'ü açıkladı

Bu hamlenin Venezüela ekonomisinin kötü gidişatını durdurmak için hükümetin 'sihirli formül' olarak adlandırdığı 'ekonomik önlem paketinin' bir parçası olduğu belirtildi.

Peru, Venezüella için devreye girdi

Güney Amerika ülkelerinin dışişleri bakanları gelecek hafta Ekvador'da bir araya gelerek, Venezüela göçmen krizini görüşecek. Peru, krizin Birleşmiş Milletler'de de görüşülmesi için girişimlerde bulunuyor.