Krizden belini doğrultamayan Yunanistan, Türkiye'yi tehdit etti

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Apostolakis, ülkesinin silahlı kuvvetlerini överek Türkiye'ye küstahça tehditler savurdu.

Güncellenme 20 Aralık 2018 10:50

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin bölgesel barışı sağlamakla görevli olduğunu, Türkiye’nin kayalıklarına çıkması durumunda yerle bir edeceklerini, hükümetin de kendisi ile aynı görüşte olduğunu söyledi.

Türkiye’ye küstah tehdit

Yunan silahlı kuvvetlerinin bölgedeki barış ve istikrarı korumakla görevli olduğunu ileri süren Apostolakis, ABD ile aynı amacı güttüklerini, Türklerin kayalıklarına çıkması durumunda yerle bir edeceklerini, hükümetin de kendisi ile aynı fikir de olduğunu iddia etti.

İlginç iddia

Apostolakis, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesinde uyguladığı baskılara karşıya olan Yunanistan'ın Kıbrıs, İsrail ve Mısır ile kurduğu ittifak sayesinde bölgedeki dengelerin sağlandığını" ileri sürdü.

Savaşmak istemiyoruz ama…

Savaşmak istemediklerini belirten Apostolakis, Türkiye’nin bu yola başvuracağına inanmadıklarını, kendi yanlarında kimsenin savaşmayacağını, ABD ve AB ile birlikte Türkiye’nin bu meseleyi savaşa kadar vardırmayacağına emin olmak istediklerini belirtti.

ABD, Türkiye’nin yanında yer alır

Apostolakis, her şeye rağmen ABD'nin Türkiye'den asla vazgeçmeyeceğini, kendi stratejik çıkarları açısından Türkiye'yi bölgede kendisine en yakın müttefiki olarak görmeye devam edeceğini söyledi.