Kriz var diyen Gürsel Tekin, rezil oldu!

CHP İstanbul Milletvekili Tekin'in kriz var paylaşımına, Kapalıçarşı esnafı çok kızdı.

Güncellenme 22 Eylül 2018 11:17

İstanbul’daki Kapalıçarşı esnafına ziyaret gerçekleştiren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kapalıçarşı'dayız. Kriz mriz yok. Her yer kapalı” demişti. Kapalıçarşı esnafı ise Gürsel Tekin’e cevaben, "Yalan, öyle bir şey yok. Bizim faaliyetimiz devam ediyor. Kendisi cuma namazı vaktinde geldi” dedi.

“Tarihinin en kötü dönemi”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekin, “Kriz mriz yok. Satış yok. Esnaf mutsuz. Her yer kapalı. Tarihinin en kötü dönemi” demişti.

“Gürsel Tekin algı yapmaya çalışıyor”

Gürsel Tekin'in önünden fotoğraf paylaştığı Çıtak Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti isimli şirketin çalışanı Diriliş Postası'na konuştu. Tekin'in iddialarına cevap veren şirketin Emre isimli çalışanı, "Yalan, öyle bir şey yok. Bizim faaliyetimiz devam ediyor. Kendisi cuma namazı vaktinde geldi. Cumadan sonra yemek için burada yarım saatlik bir boşluk olur, ondan sonra burası çalışmaya devam ediyor. Hatta her gün 18.30'a kadar açığız. Gürsel Tekin algı yapmaya çalışıyor” dedi.