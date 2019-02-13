Kriz büyüyor! Çin'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı

Uygur Türklerinin ünlü halk ozanı Heyit'in işkence öldürüldüğü iddiası sonrası Türkiye-Çin krizi devam ediyor.

Güncellenme 13 Şubat 2019 13:41

Uygur Türklerinin ünlü halk ozanı Abdurrehim Heyit’in işkence ile öldürüldüğü iddiaları üzerine Çin ile Türkiye arasında gerilim yaşanmıştı. Pekin yönetimi, Türkiye’deki vatandaşları ve Çinli turistler için seyahat uyarısında bulundu.

Çin’den Türkiye’ye seyahat uyarısı

Ankara’daki Çin Büyükelçiliği, yaşanan gerilim sonrası Türkiye'ye seyahat uyarısı yayımladı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Türkiye’de yaşayan Çin vatandaşlarının ve Türkiye’ye gelecek Çinli turistlerin 'dikkatli olmaları ve kişisel güvenliklerine dikkat etmeleri gerektiği' belirtildi.

Ne yaşanmıştı?

Çin ile Türkiye arasındaki kriz, cumartesi günü başlamıştı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ünlü halk ozanının Çin hapishanesinde işkence altında hayatını kaybettiğini öğrendiklerini belirterek, Çin'e Uygur Türklerinin "temel insan haklarına saygı gösterilmesi ve toplama kamplarının kapatılması" çağrısında bulunmuştu.

Çin’den yapılan açıklamada, Heyit’in yaşadığını belirtildi ve kanıt olarak yaşadığına dair videolar yayınlamıştı. Çin, Türkiye’nin iddialarını gerçek dışı olarak nitelendirmiş ve sert tepki göstermişti.