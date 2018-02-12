Kritik ziyaret öncesi Çavuşoğlu'ndan ABD'ye rest!

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Türkiye'ye ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Çavuşoğlu, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Güncellenme 12 Şubat 2018 12:41

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ziyareti ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den artık vaadin değil somut adımların istendiğini, ABD'nin FETÖ, YPG ve diğer konularda yanlışların görüldüğünü, ya ilişkilerin tamamen düzeleceğini ya da tamamen bozulacağını söyledi.

DEAŞ'lılar Türkiye'ye karşı PYD ile savaşıyor

Özellikler çöl bölgelerinde ve Irak sınırında DEAŞ'lıların olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, YPG ile işbirliği sürdürmek için burda bulunan DEAŞ'lılara dokunulmadığını, Afrin'deki YPG'li teröristlerin DEAŞ'lıları bıraktığını ve Türkiye ile ÖSO'ya karşı savaştırıldıklarını söyledi.

Suriye toprakları teröristlerden temizlenecek

Afrin'in hem karadan hem de havadan temizlendiğini belirten Çavuşoğlu, ABD'nin gereğini yapmadığı takdirde bu operasyonların Münbiç ve Fırat'ın doğusundan da devam edeceğini, Suriye topraklarının teröristlerden temizleneceğini ve Afrin'in Suriye halkına teslim edileceğini açıkladı.

"Ya düzelecek ya da bozulacak"

ABD'den beklentilerin açık ve net olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin artık vaat istemediğini, somut adımlar istediğini, belli konuların konuşulması için kaybolan güvenin tesis edilemsi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin hiçbir dostuna yanlış yapmayacağını belirten Çavuşoğlu, ABD çok ciddi yanlışların görüldüğünü, ABD'nin verrdiği sözleri tutmadığını, artık somut adımlar görmek istendiğini, Tillerson'dan da bunun isteneceğini, ilişkilerin çok kritik bir noktada olduğunu ve ya bu ilişkilerin düzeleceğini ya da tamamen bozulacağını aktardı.