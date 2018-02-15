Kritik zirve sona erdi! 3 saat 15 dakika...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Tillerson'la görüşmesi sona erdi. Görüşme 3 saat 15 dakika sürdü.

Güncellenme 15 Şubat 2018 23:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki saat 19.40'ta başlayan görüşme az önce sona erdi.

Yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelecek Tillerson'ın Türkiye'deki ikili görüşmelerinde, başta ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği destek olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konuların ele alınacağı ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, 11 Şubat'ta başlayan Ortadoğu turu kapsamında Mısır, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret etti.

Tillerson, geçen yıl 30 Mart'ta Ankara'ya, 10 Temmuz'da ise İstanbul'a gelmişti.