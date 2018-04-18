Kritik Erdoğan-Bahçeli zirvesi sona erdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lider Bahçeli arasında yapılan Beştepe'deki zirve sona erdi.

Güncellenme 18 Nisan 2018 14:48

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısından sonra Ankara'da kritik bir zirve gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Bahçeli'yi kabul etti. İki lider arasındaki görüşme 30 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 15:30'da basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

Bahçeli görüşme sonrası MHP Başkanlık Divanı'nı topladı.

Daha önce, Erdoğan ve Bahçeli Beştepe'de 18 Şubat Pazar günü Cumhur İttifakı kapsamında görüşme yapmıştı. Bu görüşme yaklaşık 45 dakika sürmüştü.

Erken seçim için Ankara kulislerinde alternatif tarihler konuşuluyor. Bu tarihlerden öne çıkanlar ise 24 Haziran ya da 23 Eylül oldu. 24 Haziran'da aynı zamanda üniversite sınavı da yapılacağı belirtildi.