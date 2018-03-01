Kripto paralara düzenleme geliyor!

Avrupa Birliği, kripto para birimlerinin tehlikeli gidişatını önlemek için düzenleme yapabilir.

Güncellenme 01 Mart 2018 10:50

AB, Bitcoin ve diğer sanal para birimlerinin çok hızlım yükselişinin ortaya çıkardığı tehditleri kontrol altına almak için bu paraları düzenleyebileceğini duyurdu.

Bitcoin 10 bin dolar seviyesinde

Sanal para birimlerinin ani yükseliş ve düşüşü yatırımcıların bazılarına çok fazla para kazandırırken bazılarına ise milyonlar kaybettiriyor. Bitcoin şu an 10 bin dolar seviyesinde. Yakın bir geçmişte 6 bin dolara kadar düşmüştü. Özellikle 2017'de yıldızı parlayan Bitcoin, yaklaşık yüzde ikin bin artış yakalamıştı. Sanal para birimi Bitcoin'in 20 bin dolara çıktığı zamanlar bile olmuştu.

Bu kürsel bir sorun

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, bunun küresel bir sorun olduğunu, küresel seviyede takip edilmesi gerektiğini, kripto paralarla ilgili tehditlerin arttığını, bunun için uluslararası bir çaba olmadığını, böyle bir çabanın görülmemesi durumunda ise bu paraları düzenleme yoluna gidileceğini belirtti.

G20'de konu kripto paralar olacak

Buenos Aires’te G20 zirvesinde toplanacak Maliye Bakanlarının ve Merkez Bankası üyelerinin gündeminde kripto paralar olacağı konuşuluyor. Finansal yetkililer, AB'nin bu yıl içinde ya da 2019'da sanal paralarla ilgili etkili kararlar alacağını belirtti.

Kullanımı zorlaştırılacak

Bu paraların düzenlenmesi, kripto paralarla işlem yapan kişilerin kimliklerini deşifre ederek, Bitcoin ya da Ethereum sistemlerini kullanmayı zorlaştırarak para aklama ve terörle mücadele için tasarlanan finansal düzenlemeler gibi düşünülebilir.

Düzenleme yapılmalı

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Yves Mersch, bir süre önce kripto paralar için bir düzenleme yapılması gerektiği çağrısında bulunmuştu.

Yeni fırsatlar yaratabilir

Almanya ve Fransa'dan yapılan açıklamada, bu paraların yeni fırsatlar oluşturabileceği, yatırımcılar için büyük tehditler oluşturabileceği belirtildi. G20 ülkeleri ise sanal paraların düzenlenmesi konusunda fikir birliğine varmış değil.