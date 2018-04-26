Kripto FETÖ'cülere operasyon!

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yapılan soruşturmada deşifre edilen 41 askerden 35'i gözaltına alındı.

Güncellenme 26 Nisan 2018 17:22

FETÖ soruşturması kapsamında Aksaray merkezli 25 ilde TSK çalışanlarına operasyon yapıldı. Bu kapsamda daha önce hakkında yakalama kararı çıkarılan 41 askerden 35'i gözaltına alındı.

Eş zamanlı olarak 25 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında TSK'ya sızmış kripto örgüt mensupları deşifre oldu.

Örgüt içinde aktif faaliyet gösterdiği tespit edilen, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 1’i emekli 2 yarbay, 1 üsteğmen, 2 teğmen, 1’i ihraç 34 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere 41 FETÖ'cü askere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda eş zamanlı olarak 25 ilde operasyon yapıldı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda 35 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanmayan altı kişi hakkında arama çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.