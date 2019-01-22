Kripto FETÖ'cü askerlere ağır darbe!

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda daha önce haklarında yakalama kararı çıkarılan 51 kişiden 27'si gözaltına alındı.

Güncellenme 22 Ocak 2019 11:18

İzmir merkezli 21 ilde FETÖ soruşturması kapsamında örgütün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 33’ü aktif görevde olan 51 kişiden 27’si gözaltına alındı.

51 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Gelen bilgilere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen aralarında halen görevde olan 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 8 üsteğmen ve 19 astsubay ile ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 51 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

27 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bu sabah İzmir merkez olmak üzere Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, Osmaniye, Kayseri, Kütahya, Şırnak, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.