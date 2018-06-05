Kredi taksit ödemeleri devam eden konutlar nasıl satılabilir?

Konut kredisini denkleştiremeyen ya da başka bir konut satın almak isteyen tüketiciler ipotekli konutlarını satabilir mi? İşte cevabı!

Güncellenme 05 Haziran 2018 15:49

Konut kredisi ile konut satın almak hala daha en sık başvurulan gayrimenkul değeri sahibi olma yöntemlerinden bir tanesi… Ancak bazen işler planladığımız gibi gitmeyebiliyor ve konut kredisi ödemelerini yapamayabiliyoruz. Aniden gelişen durumlar karşısında tüketici panik oluyor ve ipotek altındaki konutlarını satarak konut kredisi ödemelerinden kurtulmak istiyor.

Peki, ipotekli konutların satışı mümkün müdür? Evet, ipotekli konutlar da satışa çıkarılabiliyor ancak bazı şartların karşılanması gerekiyor. Peki, ipotekli konutlar nasıl satılabilir?

Konut Haberi'nde yer alan haberden edinilen bilgiye göre, potek altındaki konutların satışının gerçekleşebilmesi için iki farklı yöntem vardır. Bunlardan bir tanesi tüketici ve banka arasında anlaşma sağlanarak konut kredisinin de konutla birlikte yeni sahibe devredilmesi durumudur. Ancak bu durum diğer alıcının da konut kredisi ile konut satın almak istediği durumlarda kullanılabilir.

Diğer yöntem ise konut alıcısının konut kredisini banka ile anlaşma sağlayarak kredi türünü ihtiyaç kredisine çevirmesi ya da ihtiyaç kredisi çekerek konut kredisini kapatarak evin üzerindeki ipoteği kaldırması durumudur. Bu durum da eve talip olan yeni tüketicinin nakit ödeme yapacağı durumlarda işe yarayacak bir yöntemdir.

Konut kredisini ihtiyaç kredisine dönüştürerek ya da konut kredisini ihtiyaç kredisi kullanarak evin üzerindeki ipoteği kaldıran ilk sahibi yeni sahibinden alacağı nakit parayla da ihtiyaç kredisini kapatabilir ve hem borçtan kurtulmuş olur hem de hiçbir şekilde kredi borcu olmaz.

Konut Haberi