Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere Halkbank'tan müjdeli haber

Halkbank, kredi kartı borçlarını ödeme sıkıntısı yaşayan vatandaşlara müjdeli bir haber verdi.

Güncellenme 21 Ocak 2019 17:49

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümlere bir yenisinin daha eklendiğini, kredi kartı borçlarını ödeme sıkıntısı yaşayan vatandaşlara "Halk Destek Kredisi" verecek.

Halk Destek Kredisi" nasıl kullanılacak?

Kredi kapsamında; Halkbank kredi kartı kullanıcıları, Halkbank ve diğer bankalara ait kredi kartı borçlarını aylık yüzde 1,10'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade ile yapılandırma imkanından yararlanabilecek. "Halk Destek Kredisi"ni kullanmak isteyenlerin, gelir durumlarına uygun ödeme planı oluşturmaları da mümkün olabilecek.

Biriken borçlar artık daha rahat ödenecek

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, müşterilerine her türlü desteği vermek için hazır olduklarını, adını halktan alan bir banka olduklarını, halkın her türlü finansal ihtiyacına yanıt vermenin öncelikleri olduğunu, Halk Destek Kredisi ile ödeme zorluğu yaşanan kredi kartlarına ait borçları yeniden yapılandıracaklarını, piyasa istikrarına katkı sağlamak için verdikleri desteği sürdüreceklerini, bu kredi sayesinde kart sahipleri biriken borçlarını tek bir çatı altında toplayarak kolayca ödeme şansına sahip olacaklarını, bu krediler ile müşterilerine rahat bir nefes aldıracaklarını söyledi.