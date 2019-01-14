Kredi borcu olanların faizleri sıfırlanacak!

Vakıfbank, kredi kartı borçlularına faiz indirimli kredi imkanının yanı sıra kredi borcu olanların faizlerini de sıfırlama kararı aldı.

Güncellenme 14 Ocak 2019 12:13

Ziraat Bankası'ndan sonra bir sevindirici haber de Vakıfbank’tan geldi. Banka kredi kartı borçlularına 24 aya kadar yüzde 1.19, 60 aya kadar yüzde 1.20 faiz sunacağını duyurdu.

Faizler silinecek

Öte yandan Vakıfbank, 2018 yıl sonundan önce 100 bin TL'nin altındaki kredisi takibe aktarılan vatandaşın, borçlarını peşin ya da 12 ay taksitle ödemeleri durumunda takibe aktarım sonrası gelen tüm faizleri sıfırlayacak.

Kredi kart borçlularına müjdeli haber

Vakıfbank "Yanındaki Güç Paketi" adını verdiği sistem ile kredi kart borçlularına 24 aya kadar yüzde 1.19, 60 aya kadar yüzde 1.20 faiz sunacak.

Kimler faydalanacak?

Kampanyadan Vakıfbank bireysel kredi kartı müşterileri, Vakıfbank ve diğer bankalardaki Aralık 2018 dönem borçları için faydalanabilecek.

Bankadan açıklama

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre banka 2018 yıl sonundan önce 100 bin TL'nin altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin, borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde, takibe aktarım sonrası tüm faizlerini sıfırlayacak.

Ne zamana kadar başvurulabilecekler?

Vakıfbank müşterileri, 30 Nisan'a kadar başvurmaları halinde bu kampanyadan yararlanabilecek.