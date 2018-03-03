Kraliyet düğününe halk davetli!

İngiltere’de Mayıs ayında nikah masasına oturan Galler Prensi Harry ile Amerikalı Meghan Markle'ın düğününe halktan davetlilerinde olacağı açıklandı.

Güncellenme 03 Mart 2018 14:45

Amerikalı nişanlısı ile Mayıs ayında dünya evine girecek olan İngiltre Prensi Harry’in düğünlerinde halktan davetlerinde katılacağı söylendi.

İhtişamlı düğün

19 Mayıs’ta gerçekleşecek düğüne toplam 2 bin 640 davetlinin olacağı söylentiler arasında.

Yapılan açıklamada Kensington Sarayı’nda yapılması planlanan düğüne 1200 kişi halktan farklı yaşlarda kişilerin davet edildiği oldu.

Davetliler hayır kurumundan

Halktan katılacak davetlileri, okul çocukları, kraliyet ailesinde çalışan personel, hayır kurumları ve Windsor şehrinden insanlar oluşturuyor.

Prens Harry ve Markle, Kensington Sarayı aracılığı ile yaptıkları açıklamada "halkın düğün kutlamalarının bir parçası olmasını istedikleri" yönünde oldu.

Gelin ve damadın karakterlerini yansıtacak

Düğünün gelinin ve damadın karakterine göre ve neşe ve mutluluk anını en iyi şekilde yansıtan güzel bir düğün olacağı açıklandı.

Düğünün Windsor Sarayı’n içerisinde bulunan St. Goerge Kilisesinde öğle saatlerinde yapılması planlar arasında.

At arabasıyla geçit töreni

Kıyılan nikah sonrası Prens Harry ve Markle geçit trenine at arabasıyla katılacak.

Düğün davetlileri gelin ve damadın saraya varışları ile birlikte görkemli geçit törenini izleme fırsatı bulacaklar. Prens Harry ve Markle’ın nikahını Canterbury Başpiskopusu Justin Welby kıyacağı açıklandı.

Anne Baba Westminister Kilisesi’nde evlenmişti

Galler Prensi Harry’nin anne (Prenses Diana) ve babası (Prens Charles) Londra’da bulunan Westminister Kilisesi’nde evlenmişti.

Çift nikah sonrası aile arasında yakın dostları ve arkadaşlarına özel resepsiyon düzenliyor.

Galler Prensi Harry ile Amerikalı Meghan Markle çifti 2016 yılından bu yana ilişkileri devam etmektedir. 2017 yılının Kasım ayında nişanlanan çift. Mayıs ayında evleneceklerini duyurmuşlardı. Mayıs ayında dünya evine girecek çift düğün detayları ilgili bilgileri açıkladılar. Güzel oyuncu ve Prenss Harry’nin merakla beklenen düğününe halktan davetlilerinde olacağı büyük heyecan uyandırdı. Düğüne dair ayrıntıları paylaşan çiftin diğer ayrıntıları da merakla bekleniyor. Amerikalı güzel oyuncu Markle’ın tercih edeceği gelinlik modeli modacılar tarafından heyecanla bekleniyor.