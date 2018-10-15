Kralı Selman dev kulübü satın alıyor

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Manchester United'i 4 milyar pounda Amerikalı sahibi Glazer'den satın alacağı iddia edildi.

Güncellenme 15 Ekim 2018 13:57

850 milyar pound servete sahip olan Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Manchester United'i 4 milyar pounda Amerikalı sahibi Glazer'den satın alacağı haberi, İngiliz taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Petrol sektörü olmaktan çıkmak istiyorlar

Suudi Arabistan'nın 2030 vizyonu, Arabistan'nın sadece petrol sektörü olmaktan çıkarıp farklı sektörlere faaliyet göstermeyi kapsıyor.

"Bu hamle, büyük fark yaratacak"

Suudi Arabistan ile uzun süreli ilişkileri olduğu ve bölgede yaklaşık beş milyon taraftarının olduğunu söyleyen Manchester United'in yöneticilerinden Richard Arnold, Arabistan'daki futbol sektörünün yeniden yapılandırılmasına rol oynamanın kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade ederken "Bu hamle, büyük fark yaratacak" sözlerini sarf etti.