Kral Selman'dan Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan Kralı Selman, ilk kez Kaşıkçı olayı hakkında açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 19 Kasım 2018 16:46

Suudi Arabistan Kralı Selman, ülkesinin 2030 vizyonu kapsamında gelişim sürecine girdiğini, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın insan kaynakları geliştirme ve gençler için iş olanaklarını artırmaktan sorumlu olduğunu, ülke olarak önceliklerinden birinin özel sektörün gelişimini desteklemek olduğunu söyledi.

“Filistin meselesi en önemli gündemimiz”

Filistin hakkında da açıklama yapan Kral Selman, Filistin'in Krallık için önemli bir gündem maddesi olduğunu belirtirken, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar için Kral Selman, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

Kral Selman krizden doğrudan bahsetmedi ancak ülkenin yargı ve savcılığını adaleti sağlarken görevlerini yerine getirdiği konusunda takdir etti.