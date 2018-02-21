Koyunları telef oldu, minibüsü yaktı!

Batman'da bir çoban kaza sonucu 42 koyununu telef eden şoförün minibüsünü ateşe verdi.

Güncellenme 21 Şubat 2018 09:17

Batman'da bir çoban koyunları ile yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüs çarptı. Meydana gelen kazada çoban ve minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. 42 koyun ise telef oldu. Yaşanan kaza sonrası ise çoban minibüsü benzinle ateşe verdi.

42 koyun telef oldu

İddiaya göre, Batman-Güney çevreyolunda koyunları ile yolun karşısına geçmeye çalışırken çobanın sürüsüne dalan 72 S 0306 plakalı minibüs şoförü Ökkeş Can A., tam 42 koyunu telef etti. Kazada çoban ve minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Minibüsü ateşe verdi

Kazada yaralanan çoban kendisini yaralayan koyunlarını telef eden minibüsü benzinle ateşe verdi. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yararlılar tedavi altına alınırken minibüs ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ateşe verilen minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.