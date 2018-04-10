Koyunlar ot yerine esrar yedi, ortalık karıştı!

İngiltere'de ot yerine esrar yiyen koyunlar köyü birbirine kattı.

Güncellenme 10 Nisan 2018 10:17

İngiltere'nin Rhydypandy adlı köyünde ilginç bir hadise meydana geldi. Koyunlar ot yerine esrar yedi köyü karıştırdı. Bölgenin yetkili isimlerinden olan Richard, esrar yiyen bir grup koyunun köyün içinde büyük hasara yol açtığını söyledi.

Her yere saldırmışlar

Konuyla ilgili açıklama yapan Richard, koyunlar sokaklarda bir o yana bir bu tarafa koştuğunu, bahçelere girdiklerini, hatta bir tanesinin bir eve girip evi berbat ettiğini belirtti.

Polise başvurdular

İddiaya göre koyunlar, daha önce yakınlarda bulunan yasadışı bir fabrikaya ait esrar kalıntılarını yedi. Richard ayrıca olayın tekrarlanmaması için polise başvurup kalıntıları yok etmelerini istediklerini söyledi.

Kediyi kurt zannettiler

Daha önce ilginç bir hadise de Türkiye'de meydana gelmişti. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ağıla giren kediyi kurt zannettiği tahmin edilen koyunlar birbirini ezmiş, 14 koyun telef olmuştu.

14 koyun telef oldu

Olay Mustafa Akpolat adlı bir çittçinin hayvan barınağında meydana geldi. Kediyi kurt sandıkları tahmin edilen koyunlar, izdihama neden oldu. Bu nedenle altta ezilen 14 koyun öldü, 4 koyun ise yaralandı.

İnceleme yapıldı

Durumu sabah fark eden çiftçi Mustafa Akpolat, olayı hemen veteriner hekime bildirdi. Olay yerine gelen veteriner hekimler Cem Avcı ve Latif Çelik yaralı koyunların tedavisini ve koyunların ölüm sebepleri ile ilgili inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede koyunların kediden korkup birbirlerini ezdiği belirlendi.