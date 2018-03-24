Koyunlar kediyi kurt sandı! Bakın sonra ne oldu

Tunceli'de bir hayvan barınağına giren kedi, koyunların birbirlerini ezmesine neden oldu.

Güncellenme 24 Mart 2018 09:47

Tunceli Çemişgezek'te bir ağıla giren kediyi kurt zanneden koyunlar birbirini ezdi. Olay sonrası ise 14 hayvan telef olurken 4'ü ise yaralandı.

Kediden korkup birbirlerini ezdiler

Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyünde bulunan bir ağılda meydana gelen olayda, Mustafa Akpolat isimli bir vatandaşa ait hayvanların bulunduğu barınağa kedi girdi. Kediyi kurt zannedip ürken hayvanlar ise panikle birbirini ezdi. Bu sebeple 14 hayvan telef olurken, 4 hayvan ise yaralandı.

Veterinerler teşhis koydu

Sabah ağıla geldiğinde durumu fark eden hayvanların sahibi Akpolat, olayı hemen veteriner hekime aktardı. Olay yerine gelen veterinerler Cem Avcı ve Latif Çelik yaralı koyunların tedavisini ve telef olan koyunların ölüm sebepleri ile ilgili inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucu koyunların kediden korkup birbirlerini ezdiklerini tespit edildi.

4 koyun tedavi edildi

Konuyla ilgili açıklama yapan Uzman Veteriner Hekim Cem Avcı: "Ağıl içinde 14 tane koyunun ölü olduğunu, 4 tane koyunun da yaralı olduğunu tespit ettik. Yaralı olan 4 koyunun tedavisini veteriner arkadaşla birlikte yaptık" dedi.

İnceleme yapıldı

Telef olan hayvanlarla ilgili bölgede inceleme yapan Avcı, "Sebep olarak içeriye bir kedinin girdiği, bu kediden dolayı da hayvanların ürküp birbirini sıkıştırdığını 14'nün telef olmasına sebep olduğu tespitinde bulunduk" ifadelerini kullandı.