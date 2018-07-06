Köy hayatını seçtikten sonra hayatı değişti!

Rock müziğin efsane sesi Özlem Tekin müziği bırakıp, köy hayatını tercih edince hayatı bir anda değişti. Artık cep telefonu bile kullanmıyor.

Güncellenme 06 Temmuz 2018 17:25

Bir döneme yaptığı çalışmalarla damgasını vurun Rock müzik denilince akla ilk gelen isim olan Özlem Tekin, müziği bıraktı ve Muğla’da bir köye yerleşti. Hayatını tam anlamıyla değiştiren Tekin, mütevazi bir yaşam sürüyor. Müziğe ara vermesinin ardından ilk olarak Bodrum’a yerleşip ardından 10 yıl sonra Küçükbük Mahallesi’ne muhtar azası olduktan sonra Bodrum’u da terk etti.

En büyük hobisi tavla oynamak

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı bir köye yerleşen Özlem Tekin, 17 dönüm bir arazi üzerine ufak bir ev yaptırdı ve kız kardeşi ile birlikte orada yaşam sürüyor. Yeni hayatının ona çok şey kattığını ifade eden genç şarkıcı sözlerine “Cep telefonu da dahil olmak üzere hiçbir teknolojik alet kullanmıyorum. Tek eğlencem atımla köy kahvesine gidip okey oynamak. Beş köpeğim, bir at ve eşeğim var. Çiftliğimde mutluyum. Temizliğimi bile kendim yapıyorum. Bütün gün şalvar ve terlikle dolaşıyorum. Keşke bu hayatı daha önce seçseydim.” diyerek devam etti.

Tüm gün boyunca şalvar ve terliği ile gezen Özlem Tekin, kendi evinin temizliğini bile kendisi yapıyor.