Kosova'da FETÖ depremi!

Dün MİT tarafından Türkiye'ye getirilen 6 FETÖ'cü Kosova'da depren etkisi yarattı. Olayla ilgili iki kişi görevden alındı.

Güncellenme 30 Mart 2018 14:50

Dün Kosova'da 6 FETÖ'cünün MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi ülkede kriz çıkardı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da doğruladığı olay sonrası ülkede İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı görevden alındı.

İki isim görevden alındı

FETÖ'nün Balkan yapılanmasına vurulan darbe sonrası Kosova'da adeta kıyamet koptu. Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay yaptığı açıklamada "Gözaltılardan haberim yoktu, yetkimi kullanacağım" ifadelerini kullandı. Kosova lideri, bugün İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü Driton Gashi’yi görevden aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan olay hakkında açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün yaptığı açıklamada, 6 FETÖ'cünün İstanbul'da sorguya alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan olayla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "En son Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içerisinde 6 tane Balkanlardaki en üst düzey FETÖ temsilcisini anlaşarak aldılar, getirdiler ve emniyet teşkilatımıza teslim ettiler. Dedik ya onlar kaçacak, biz kovalayacağız, neresi olursa olsun ve bunları paketleyerek buraya inşallah getireceğiz. Burada da hesaba çekeceğiz."

MİT'in Kosova'da yaptığı operasyon sonrası İçişleri Bakanı ve istibarat servisinin şefinin görevine son verildiği belirtildi.