Köşeye sıkışan teröristler sivillere baskı kuruyor!

Terör örgütü YPG, sivillerin Afrin'den çıkışına izin vermiyor.

Güncellenme 12 Mart 2018 17:36

Terör örgütü YPG, Afrin'deki sivillerin bölgeden çıkışına izin vermediği ortaya çıktı. AA, sivillerin çıkışlarının engellendiği görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, Afrin merkezinden çıkmaya çalışan siviller terör örgütünce engellendiği gözlemlendi.

Teröristler sivillere baskı yapıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşları Afrin'den çıkış yapmak isteyen yerli halkı kent merkezinde tutmak istiyor. Bu kapsamda halka baskı yapılıyor. Kendilerini sivil kalkan olarak kullandırmak istemeyen ve bölgeden kaçmak isteyen sivilleri ateş ederek durdurduğu görüntülerde yer aldı.

Örgüt sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak istiyor

Afin'deki kaynaklara göre, TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ilçe merkezi sınırlarına girerek ilerlemeyi sürdürmesi nedeniyle, sivillerin örgüt üzerindeki baskısı artıyor. Kendini örgüte canlı kalkan olarak kullandırtmak istemeyen siviller, ilçe merkezinden güneye doğru gitmek istiyor.

Kontrol noktaları tutuldu

Bunu fark eden teröristler ise sivilleri kontrol noktalarından geri çevirerek çıkışlarını engelliyor.

Siviller ve teröristler arasında tartışma yaşanıyor

Güneyde İran destekli güçlerin işgalindeki Nubül ile rejim kontrolündeki topraklara geçmek isteyen bazı sivillerle teröristler arasında şiddetli münakaşalar yaşanıyor.

Örgüt kontrolü kaybediyor

Sivillerin direnmesi üzerine güneyde bulunan kontrol noktalarından örgüt karargahlarına çağrı yapılarak takviye güç istendi. Gidişatın ise teröristlerin ilçe merkezindeki kontrolünü kaybetmek üzere olduğunu gösterdi.