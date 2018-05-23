Köşeye sıkışan Eren Erdem, Kılıçdaroğlu'nu sattı

Eren Erdem, FETÖ'nün yayın organı Zaman'a neden gittiğini ve MİT TIR'larıyla ilgili tweetleri kimin talimatı ile attığını açıkladı.

Güncellenme 23 Mayıs 2018 09:15

Hakkında yakalama kararı çıkarıldığına dair iddiaları değerlendiren CHP Milletvekili Eren Erdem, MİT TIR'ları belgelerini parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan temin ederek twitler attığını söyledi.

Zaman’a talimatla gitmiş

FETÖ'nün yayın organı kapatılan Zaman Gazetesi'ne gitmesiyle ilgili de konuşan Erdem, CHP'nin Medya Komisyonu Üyesi olduğunu, herhangi bir gazeteye kafasına göre gitmeyeceğini, gittiği her gazetede bir talimat ve partisinin bir iradesi olduğunu, Zaman'a da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile Enis Berberoğlu'yla birlikte gittiklerini belirtti.

22 yıl hapsi isteniyor

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem hakkında, FETÖ'ye yardım ve yataklık gerekçesi ile hazırlanan iddianame kabul edildi. Bu kapsamda Erdem'in 22 yıla kadar hapsi isteniyor. Hakkında yakalama kararı da çıkarıldığı iddia edilen Erdem, bir televizyon programında iddialara cevap verdi.

Yakalama kararı var mı?

Erdem, kendisine tebliğ edilmiş bir yakalama kararı olmadığını, evinde olduğunu, yakalamak isteyenlere gelince çay da ikram edeceğini, 24 Haziran'a kadar CHP'nin milletvekili olduğunu, Türkiye'nin bu buhrandan sol düşünceyle çıkılabileceğine inanan biri olduğunu söyledi.

Zaman’a neden gitti?

Kendisi hakkında FETÖ'ye üye olmamak ile birlikte, yardım etmekten soruşturma açtıklarını belirten Erdem, "2 temel nedene bağlamışlar; MİT TIR'ları belgelerinin bende olması ve bu konuda twitler atmak. İkincisi ise, Zaman Gazetesi'nin önüne gitmemle ilgili durum" dedi.

Kılıçdaroğlu talimat vermiş

Erdem, CHP'nin Medya Komisyonu Üyesi olduğunu, herhangi bir gazeteye kafasına göre gitmeyeceğini, kendisinin gideceği her gazetede bir talimat ve partisinin iradesi olduğunu, Zaman Gazetesi'ne de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği talimatla Berberoğlu ile birlikte gittiklerini, bunu savcıya da söyleyeceğini söyledi.

MİT TIR’ları olayı

MİT TIR'ları ile ilgili yaşananlara da değinen Erdem, "Ben bu belgeleri sayın Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan'dan temin ederek twitler attım. Devlet bunu bilmiyor mu? Biliyor. Devlet ne diye bizi FETÖ'ye bağlamaya çalışıyor. Kimse FETÖ ile ilgili kitap yazamazken, Eren Erdem kitap yazdı" dedi.