Korkutan uyarı! Yıkıcı bir deprem olabilir

Deprem uzmanı Ercan, Türkiye'de beş yılda bir yıkıcı depremlerin olduğunu, gelecek iki yıl içinde de büyük bir deprem olabileceğini söyledi.

Güncellenme 02 Kasım 2018 16:42

Son günlerde Muğla ve Antalya’da meydana gelen depremlerden sonra açıklama yapan Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan; Afrika anakarasının Anadolu yarımadasının altına 700 yıldır yaptığı yıllık 2-3 santimlik dalışın, son 10 yılda 4-5 santimetreye çıkarak hız kazandığını, bunun depremlere neden olduğunu söyledi.

Türkiye’de beş yılda bir yıkıcı deprem oluyor

Ercan, istatistiklere göre, Türkiye'de her 5 yılda bir yıkıcı depremin yaşandığını, 2011 Van depreminden bu yana hiç yıkıcı bir deprem görünmediğini, bu yıldan başlayarak 2019, 2020 yıllarında yıkıcı bir deprem olması durumunda hiç şaşırmayacağını belirtti.

Hangi bölgeler risk altında

Depremlerin yüzde 52'sinin kuzey Anadolu kırığı boyunca, yüzde 33'ünün batı Anadolu'da oluştuğunu aktaran Ercan, bu depremlerin yüzde 13'ünün Doğu Anadolu boyunca oluştuğunu, beklenen depremin olacağı bölgenin burası olduğunu, bu yüzde bu oranların yıkıcı olacağını vurguladı.

Hazırlıklar yapılmalı

Ercan, valiliklerin çadır ve diğer hazırlıklarını yapması gerektiğini, kurtarma ekiplerinin eğitim hazırlığının hep deprem sonrası önlemler olduğunu, öncesinde ciddi çalışmaların yapılması gerektiğini, deprem fonları doğru yerlerde kullanılarak konutların güçlendirilmesi gerektiğini, konutların ve yerleşim yerlerinin sağlam olan yerlerde yapılması gerektiğini belirtti.