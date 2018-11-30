Korkutan uyarı! İstanbul'da o tarihte üç büyük deprem olacak

Deprem uzmanı Ercan, olası İstanbul depreminin 2033'ten sonra olacağını, bu tarihten sonra üç büyük depremin art arda meydana geleceğini söyledi.

Güncellenme 30 Kasım 2018 09:38

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, olması muhtemel İstanbul depremiyle ilgili kritik açıklamalar yaptı. Çanların 2033’ten sonra çalacağını ifade eden Ercan, yapıların niteliğinde bakıldığında bu depremden yüzde 35 oranında Anadolu Yakası’nın etkileneceğini, yıkımı yüzde 65 oranında ise Avrupa Yakası’nın yaşayacağını, bir tane değil, en az üç ayrı deprem meydana geleceğini söyledi.

Depremler ardışık meydana gelecek

Ercan, İstanbul’da yaşanması muhtemel depremin bir tane ile sınırlı olmadığını, en az üç ayrı depremin yaşanacağını, Kuzey Marmara'da daha önce olan büyük depremlere bakıldığında bunların hepsinin ardışık bir şekilde olduğunun görüldüğünü, depremler meydana geldikten sonra üç yıl içinde diğerlerinin de gerçekleştiğini ifade etti.

Avrupa yakası daha fazla etkilenecek

Depremde yakım gücünün yapılaşmayla ilgili olduğuna da değinen Ercan, yapı niteliğine bakıldığında depremden yüzde 35 oranında Anadolu yakasının etkileneceğini, yüzde 65 yıkımını ise Avrupa yakasının yaşayacağını, kentsel dönüşümün İstanbul'da tam anlamıyla uygulanamadığını, İstanbul'un kırsal kesimlerinde uygulanabildiğini, İstanbul’un en büyük sorununun nüfus ve ulaşım olduğunu belirtti.

Ne zaman olacak?

Ercan, bu depremin 2045’ten önce olmayacağını, sinyallerin 2033’ten sonra gelmeye başlayacağını, bu tarihe kadar deprem olacağını düşünmediğini, en olası yılların 2040 ile 2050 yılları arasında olduğunu, şu an için depremin olmadı durumunda; Küçükçekmece, Silivri ve Marmara Ereğlisi’nde 15-20 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini ifade etti.

Tarihi yarımada tehlikede

İstanbul'da tahmini olarak 1 milyon 750 bin kişinin evsiz kalabileceğini tahmin ettiklerini belirten Ercan, tarihi yarımada bölgesinin olası İstanbul depreminde en fazla etkilenen bölgelerden biri olacağını, 'Ayasofya Müzesi'nden Süleymaniye Camii'ne, Süleymaniye Camii'nden Azatlı Deresi'nin olduğu kesime kadar olan bölgenin altındaki depremden çok güçlü olarak etkileneceğini belirtti.