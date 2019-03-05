Korkutan uyarı! Depremin büyüklüğü 7 olacak

Ünlü deprem uzmanı Çakır, Marmara'daki fayın kırılması durumunda 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geleceğini söyledi.

Güncellenme 05 Mart 2019 12:58

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Marmara denizinde iki senedir çalışma yaptıklarını belirterek, Kuzey Anadolu Fayı'nın devamı olan en aktif kolunun Büyükçekmece açıklarındaki orta bölüm denilen kısım olduğunu söyledi.

Depremin büyüklüğü ne olacak?

Marmara'nın ortasında kırılmayan bir hattın olduğunu dile getiren Çakır, "Büyükçekmece, Kumburgaz açıklarından Adalar'a kadar kırılmayan bir bölüm var. 70 kilometre civarında uzunlukta, 10 kilometre derinlikte bir bölüm. Bu fayın tamamı kırıldığında 7'lik bir deprem çok rahatlıkla üretebilecek büyüklükte" dedi.

Çakır, depremin büyüklüğünün 7,1-7,2 olacağını, fayın uzunluğunun artması ile depremin büyüklüğünün de artacağını, özellikle Adalar'dan geçen fayın kıyıya daha yakın olduğunu, bunun etkisinin daha büyük olacağını söyledi.

Riskli bölgeler neler?

Anadolu Yakası'ndaki zeminin sağlam olduğunu, deniz doldurulan yerlerin ise tehlike arz ettiğini belirten Çakır, Avrupa kısmında da kıyı boyunca Avcılar, Küçükçekmece, Yeşilköy, Ataköy, Zeytinburnu, Haliç'in kenarlarının risk oluşturduğunu belirtti.

Denizin içinde olabilir

Çakır, 7 büyüklüğündeki bir deprem için zeminde en az 4 metrelik bir yer değiştirme gerektiğini belirterek, "4,5 metre yer değiştirme için 150 yıl gerekiyor. Kuzey Anadolu Fayı'nda büyük depremler ortalama 200-250 yılda bir yaşanıyor. Denizin içinden geçen kırılmayan bölümün, en son 1766'da kırıldığı düşünülüyor. Deprem vaktini doldurmuş. Her an olabilir" dedi

Zamanı belli mi?

Son yıllarda büyük depremlerden önce fay üzerinde bir hareket göründüğünü dile getiren Çakır, Yalova açıklarındaki bu kaymanın ne zaman büyük bir depreme neden olacağı ya da sonlanacağının belirlenemeyeceğini, kaymanın öncü ya da artçı bir depremin göstergesi olmadığını sözlerine ekledi.