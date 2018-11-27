Korkutan uyarı! 7.4 şiddetinde deprem olacak

Japon deprem uzmanı Moriwaki, Marmara Bölgesi'nde 25 yıl içinde 7.4 şiddetinde deprem beklendiğini açıkladı.

Güncellenme 27 Kasım 2018 21:27

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi'nde 25 yıl içinde 7.4 şiddetinde deprem beklendiğini açıkladı.

Deprem, Japonya ve Türkiye’nin ortak noktası

Moriwaki, Türkiye'nin deprem konusunda Japonya kadar eğitimli olmadığını, Türkiye'ye ilk 1990 yılında geldiğini, 28 yıldır bu ülkede yaşadığını, Türk- Japon kültürünün birbirine çok benzediğini, ancak olumsuz ortak noktalarından bir tanesinin de, deprem olduğunu, depremlerde iki ülkenin çok acı çektiğini, Türkiye’nin bu konuda Japonya kadar eğitimli olmadığını, Elazığ'nın özellikle kuzey Anadolu fay (KAF) hattının geçmesinden dolayı depreme karşı tehlikeli bir bölge olduğunu, bundan dolayı sağlam inşaat yapmak gerektiğini, aslında binanın temelini sağlam yaptıktan sonra çok ciddi problemler olmayacağını, Elazığ'a ilk defa geldiğini, yüksek yerden Harput'tan baktığını, görünüş olarak çok kötü görünmediğini ama daha detaylı bakmak gerektiğini söyledi.

7.4 şiddetinde deprem olabilir

Marmara Bölgesi'nde 25 yıl içerisinde 7.4 şiddetinde deprem beklediklerini belirten Moriwaki, Türkiye’nin deprem bölgesi olduğunu, özellikle Marmara ve İzmit bölgesinin en tehlikeli iki bölge olarak göründüğünü, tahmini olarak 7.4 şiddetinde bir deprem olacağını, 17 Ağustos 1999 yılındaki İzmit (Gölcük) depremi büyüklüğünde bir deprem olacağını tahmin ettiklerini, buna hazır olunması durumda depremdeki hasarın yüzde 70'e kadar düşeceğini, onun için buna hazır olmanın gerektiğini, Elazığ başta olmak üzere KAF hattı üzerinde bulanan illerde bayağı önceki yıllarda depremler olduğunu, fay hattı üzerinde sıra sıra giderek en tehlikeli bölge olan Marmara bölgesine kaydığını, yaklaşık 50 sene sonra tekrar dönüş yaparak bu bölgede etkili olabileceğini söyledi.