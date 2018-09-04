Korkulan oldu! Rus uçakları İdlib'i vurdu

Rusya, Esed güçleri ile birlikte muhaliflerin elinde olan İdlib'e saldırdı.

Güncellenme 04 Eylül 2018 12:10

Suriye’de muhaliflerin kontrolünde olan son vilayet İdlib’de korkulan oldu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus savaş uçaklarının İdlib'e hava saldırısına başladığını iddia etti.

Rusya, Esed’e destek veriyor

Rus savaş uçaklarının İdlib'i 22 günlük suskunluğun ardından yeniden vurmaya başladığını dünyaya duyuran Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya’nın İdlib bölgesine operasyon hazırlığı yapan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a destek verdiğini de belirtti.

İdlib konusu 7 Eylül'de Tahran'da İran, Rusya ve Türkiye liderleri arasında yapılacak zirvede de masaya yatırılacak.

Katliam korkusu

Öte yandan bahsi geçen bölgede üç milyon sivilin yaşadığı belirtilirken, Esed güçlerinin, İran ve Rusya'ya bağlı birliklerle beraber katliam yapmasından korkulduğu ifade edildi.

BM’den ürkütücü uyarı

Birleşmiş Milletler İdlib'e olası bir harekatın 250 bin ile 700 bin kişiyi yerinden edebileceği uyarısında bulunuyor. Stratejik konumdaki İdlib'de yaşanabilecek herhangi bir çatışmanın, Türkiye ve Avrupa'ya büyük bir göç dalgasını tetiklemesi ihtimali bulunuyor.

“Yüzbinlerce insan ölebilir” uyarısı

ABD, Avrupa ülkeleri ve Türkiye, İdlib'de düzenlenecek kanlı operasyona karşı çıkıyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'e "düşünmeden" saldırmaması gerektiğini belirterek, "Ruslar ve İranlılar bu muhtemel insanlık trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. Yüzbinlerce insan ölebilir. Olmasına müsade etmeyin" ifadesini kullandı.