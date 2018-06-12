Körfezkent Emlak Konutları'nda kampanyalı daireler için son başvuru tarihi 30 Haziran!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait Körfezkent Emlak Konutları projesinde yer alan 2+1 daire seçenekleri tüketiciye sunuluyor.

Güncellenme 12 Haziran 2018 13:35

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait Körfezkent Emlak Konutları projesinde yer alan 2+1 daire seçenekleri tüketiciye sunuluyor. Bin TL ön talep bedeli ödenerek stokla sınırlı 50 daire için ön talepte bulunmak mümkün.

Ramazan Bayramı’na özel geliştirilen kampanya kapsamında; projede toplam 50 adet 2+1 kat planında daire seçeneği yer alıyor. Projede yer alan dairelerin fiyatları 165 bin TL’den başlangıç gösteriyor.

Ön taleplerin toplanmaya başladığı Körfezkent Emlak Konutları’nda yer alan 50 daire için 13 Haziran ile 30 Haziran tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Konutlardan birine talip olan vatandaşların bin TL tutarında teminat bedeli yatırması gerekiyor

Toplam 196 adet daireye yer verilen Körfezkent Emlak Konutları projesinde 6 ve 9 katlı olmak üzere 6 blokta yayılan 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 kat planında daire seçenekleri yer alıyor. Kampanyaya dahil edilen dairelerin ise tamamı 2+1 planında tasarlanıyor.

Satışı TURYAP organizatörlüğünde gerçekleşen İzmit Körfez Kent Emlak Konut 3. Etap’ ta yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait Emlak Konutları’nda toplam 50 adet 2+1 kat planında daire seçeneği için ön talepler toplanmaya başladı.

Temmuz ayında 4 bin TL teminat bedeli ve TURYAP hizmet bedeli yatırılacak zaman sürecinde, satış onayının sonrasında ise yüzde 25’ i peşin, kalan miktar ise üç ay sonra nakden defaten veya bankalardan konut kredisi kullanılarak temin edilebiliyor.

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