Kore Yarımadası'nda tarihi günler yaşanıyor!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, tarihi zirve için Güney Kore'ye yürüyerek geçti.

Güncellenme 27 Nisan 2018 11:04

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile gerçekleştireceği tarihi görüşme için geldiği Panmunjom Ateşkes Köyü'nde resmi törenle karşılandı.

Güney Kore sınırını yaya olarak geçen Kim'i sınırda Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in karşıladı. İki devletin lideri, görüşmelerin yapılacağı ateşkes köyü Panmunjom'un Güney Kore'ye ait kısmında bulunan Barış Evi'ne (Peace House) yürüdü.

1953 Kore Savaşı'ndan sonra Güney Kore topraklarına geçen ilk Kuzey Kore lideri Kim Jong-un oldu. Tarihi buluşmada Kuzey Kore'nin nükleer silahla ilgili yeni gelişmeleri ele alınması ön görülüyor.

Zirve için Güney Kore'ye geçen Kuzey Kore liderinin resmi aracının etrafındaki korumalar tüm dikkatleri üzerine çekti. Kim'in aracına eşlik ederek yanında koşan 12 özel koruma, ilginç görüntüler oluşturdu.