Kore Yarımadası'nda tarihe damga vuracak kare!

Güney Kore ve Kuzey Kore liderleri bu yıl üçüncü kez bir araya geldi.

Güncellenme 18 Eylül 2018 11:19

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirve ve 3 günlük ziyaret çerçevesinde Pyongyang'a geldi.

Havalimanında karşıladı

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore lideri, Güney Kore liderini Pyongyang'taki Sunan Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.

İki lider kucaklaştı

İki liderin havalimanında kucaklaşması, samimi pozları dikkati çekerken, başkent caddelerinde bekleyen kalabalığı araçlarından selamlayarak devlet konuk evi Paekhwawon'a geçildi.

Moon’a eşinin yanı sıra 110 Güney Koreli eşlik ediyor

Moon'a Kuzey Kore ziyaretinde eşi Kim Jung-sook ile 110 civarında Güney Koreli yetkili eşlik ediyor. Öncü ekip olarak adlandırılan 90'ın üzerinde Güney Koreli yetkili, pazar günü Pyongyang'a varmıştı.

Öğle yemeği sonrası ilk resmi görüşme yapılacak

Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un 3 günlük ziyareti sırasında Paekhwawon'da konaklaması, iki liderin, öğle yemeğinden sonra ilk resmi görüşmeyi yapması bekleniyor.

Nükleer silah konusu ele alınacak

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bugünkü görüşmede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasının yolları ele alması planlanıyor.

Üçüncü kez yüz yüze görüşme yapılacak

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. Moon'un ziyaretiyle iki lider 2018 yılında üçüncü yüz yüze görüşmeyi yapacak.