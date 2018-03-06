Kore yarımadasında büyük zirve!

Güney Kore basını Seul yönetiminin Nisan ayında Kuzey Kore ile liderler zirvesi yapacağı iddia etti.

Güncellenme 06 Mart 2018 15:29

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Güvenlik Başdanışmanı Chung Eui-yong ise zirvenin iki ülkeye de sınır olan Panmunjeom ortak güvenlik bölgesinde yapılması planlandığını açıklayarak haberi doğrulamış oldu.

Özel bir hat kurulacak

Gelen bilgilere göre, Kuzey Kore'nin artık Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmayacağı ve ABD ile anlaştıkları takdirde nükleer denemeleri sonlandıracağı iddia edildi. İki ülke ayrıca tansiyonun düşürülmesi için özel bir hat kurulmasına karar verdi.

Samimi bir görüşme yapıldı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in Kuzey Kore'ye gönderdiği heyet Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Pyongyang'ta "samimi" bir görüşme yaptı. Bilgilere göre, Kim heyetle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yeniden birleşme

Yaklaşık dört saat süren yemekte "yeniden birleşme" ve daha yakın ilişkiler tesis etme konusunda anlaşıldığı belirtildi.

Görüşmelere devam edilecek

Güney Kore'den yapılan açıklamada, iki tarafında gelecekte yapılacak görüşmelere devam etme hususunda hemfikir olduğu ifade edildi.

ABD bilgilendirilecek

Bu hafta ABD'yi ziyaret etmesi beklenen heyetin Amerikalı yetkilileri Kuzey'deki görüşmeleriyle ilgili bilgilendirmesi bekleniyor.

Barış çağrısını yinelendi

Kuzey Kore ile barış çağrısını yineleyen Güney Kore Devlet Başkanı Moon, aksi durumda en kötü felaket senaryonalarına hazır olmalarını gerektiğini belirtti. Moon ayrıca, ABD ile savunma sanayii ticaretini daha da ilerletmek gerektiğini söyledi.

İlk adımı Kuzey Kore attı

İki ülke arasındaki buzların erimesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı. Bu açıklama sonrası 2016'dan beri iletişimsiz olan iki ülke yakınlaşmaya başladı.