Kore Yarımadası büyük zirve için gün sayıyor!

Güney Kore ile Kuzey Kore, bölgenin güvenliği ve nükleer silahlanma programı için bir araya geliyor.

Güncellenme 17 Nisan 2018 10:54

Güney Koreli üst düzey bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore devlet başkanı Moon Jae-In ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un yapacağı görüşme öncesinde Güney Koreli bir grup üst düzey yetkilinin Pyongyang'ı ziyaret edebileceğini belirtti.

Ortak açıklama yapılacak

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, 27 Nisan'da yapılması planlanan Pyongyang ve Seul zirvesindeki ortak açıklamanın metni üzerinde çalışılıyor.

Kırmızı hat çekilecek

İki lider arasında Kore Yarımadası'nda askeri gerginliği düşürmek için kırmızı bir hat çekilmesi konusunda anlaşılmıştı. İkili arasında 20 Nisan'da bir telefon görüşmesi de yapılacağı belirtildi. İki ülke arasındaki tartışma üslubunun mümkün olduğunca müşterek bir anlayışta olacağı ifade edildi.

Askeri gerginlik azaltılacak

Daha önce ise Kuzey ve Güney Kore, askeri gerginliği azaltmak ve yakın koordinasyon sağlamak amacıyla liderler arasında kırmızı hat kurulmasında mutabık kalındığı ve üçüncü zirveden önce iki lider ilk telefon görüşmesini yapma konusunda anlaşıldığı belirtildi.

Nükleer silahlanma konuşulacak

Zirvede ekonomik bir iş birliğini konuşmanın söz konusu olmayacağı, daha çok barış, nükleer silahlanma ve arınma gibi konular üzerinde durulacağı konuşuldu.

Ekonomik görüşme söz konusu değil

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkili, görüşmenin gündeminde Kuzey Kore'nin nükleer programının yanı sıra, Kuzey ve Güney Kore ilişkilerinin genel yapısı olacak. Herhangi bir ekonomik görüşme söz konusu olmayacak.