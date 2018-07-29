Koray Aydın'ın gafına MHP'den ilk tepki

Koray Aydın'ın "Liderimiz Devlet Bahçeli" gafı sonrası MHP'den ilk açıklama geldi.

Güncellenme 29 Temmuz 2018 16:02

Meral Akşener'i yeniden genel başkan adayı yapabilmek için yapılan ikna toplantısına İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın gafı damga vurmuştu. Toplantı sonrası çıkışta kalabalığa konuşma yapan Aydın, "Liderimiz Devlet Bahçeli" ifadesini kullanmıştı. Bu gaf sonrası ise kalabalık dakikalarca Aydın'ı yuhalamıştı.

Aydın'ın bu gafı sonrası ve partililerin tepkisi sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Oradaki partililerin kimi yuhaladığını anlamadıklarını belirten Yalçın, "Soru şudur: Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli'yi mi yoksa Koray Aydın'ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir. İçerideki görüşmeden üç kişi dışarı çıkıyor. Sonra Koray Aydın, 'Devlet Bahçeli' gafını yapıyor. Ardından gülüşmeler başlıyor ve 50-60 kişilik bir grup yuh çekiyor. Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir. İçeride böyle bir kumpas kurulmuş olabilir mi? Bunu da sorularımıza ekliyoruz" dedi.