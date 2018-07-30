Koray Aydın'dan o gaf sonrası ilk açıklama

Koray Aydın, “Liderimiz Devlet Bahçeli" gafı sonrası ilk kez açıklama yaptı.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 14:32

Cumartesi günü Meral Akşener’in evinin önünde açıklamalarda bulunan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, “Liderimiz Devlet Bahçeli" gafına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aydın’dan açıklama

Aydın, o açıklamanın geride kaldığını, Semih Yalçın’ın muhatapları olmadığını, Yalçın’ın işinin gücünün olmadığını, çok ciddiye almadıklarını, basın mensuplarının da ciddiye almaması gerektiğini, Yalçın’ın görevinin mikserlik olduğunu, ona böyle bir görev yüklendiğini, ciddiye alınmaması gerektiğini ifade etti.

Yalçın ne demişti?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın, "Liderimiz Devlet Bahçeli" gafına tepki göstermişti. Yalçın, "Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli’yi mi yoksa Koray Aydın’ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir" demişti.