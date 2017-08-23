Koray Aydın: "MHP eriyecek, 2019'da Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener"

MHP'den istifa ederek Meral Akşener'in ekibine katılan Koray Aydın, MHP'nin AK Parti içinde eriyeceğini ve Cumhurbaşkanı adaylarının Akşener olacağını açıkladı.

Güncellenme 23 Ağustos 2017 09:55

Koray Aydın, dün düzenlediği basın toplantısında MHP'den ayrılıp Meral Akşener'in kuracağı yeni partiye katılacağını açıklamıştı. Aydın bugün de, '2019'da Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener olacak' diye konuştu.

Akşener Başkanlığa aday olacak

MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye sert eleştirilerde bulunan ve dün Ankara'da düzenlediği toplantıyla Meral Akşener'in kuracağı yeni partiye katılacağını açıklayan Koray Aydın, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programa katıldı.

Aydın, programda, 2019 yılında yapılacak olan Başkanlık seçimlerinde Meral Akşener'in aday olacağını açıkladı.



Aydın’ın açıklaması üzerine İsmail Küçükkaya, “Doğru anladım değil mi? Meral Akşener aday olacak…” dedi. Koray Aydın da ‘evet’ diyerek, Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener’in isimlerinin olduğu anketlerin hiçbirinde Erdoğan birinci çıkamadığını belirtti.

MHP’den ayrılık konusuna da değinen Aydın, “Buna mecbur kaldım. Çünkü MHP, AKP’nin içinde eriyecek” şeklinde ifadeler kullandı. CNN Türk

