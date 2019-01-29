Köprüler geçen yıl adeta para bastı! İşte elde edilen gelir

Günde ortalama 1 milyon araç geçişinin yapıldığı köprü ve otoyollardan, 2018’de saniyede 57,8 lira TL gelir elde edildi.

Güncellenme 29 Ocak 2019 12:11

Günde ortalama 1 milyon araç geçişinin yapıldığı köprü ve otoyollardan, 2018’de saniyede 57,8 lira TL gelir elde edildi.

Toplam gelir 12,4 milyar TL’ye ulaştı

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre; 2001-2018 yıllarında köprülerden 2,5 milyar, otoyollardan da 3,4 milyar araç geçişi olurken, köprü ve otoyollardan bu dönemde elde edilen toplam gelir ise 12,4 milyar TL’ye ulaştı.

1,8 milyar lira gelir elde edildi

2001-2008 döneminde 5,9 milyar aracın kullandığı köprü ve otoyollardan en fazla araç geçişi 2018'de gerçekleşti. Geçen yıl köprü ve otoyolları kullanan 463 milyon 441 bin 552 araçtan, 1,8 milyar lira gelir elde edildi.

Günde 400 binden fazla araç geçti

Günde ortalama 400 binden fazla aracın geçtiği Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçen yıl saniyede yaklaşık 14,9 lira gelir sağlandı. Aynı dönemde otoyol ve köprülerden sağlanan gelir ise saniyede 57,8 lira oldu.