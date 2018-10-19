Köpek diye satın aldığı hayvan sıçan çıktı

Çin'de yalnız yaşayan bir vatandaş köpek sahiplenmek istedi fakat satın aldığı hayvanın köpek değil, bir bambu sıçanı olduğunu öğrendi.

Güncellenme 19 Ekim 2018 17:33

Çin’de kimliği açıklanmayan ve yalnız bir hayat yaşayan bir kişi çok ucuz fiyata siyah bir köpek satın aldı. Yalnız olduğu için kendisine eşlik etmesi için bir köpek satın aldığını sanan talihsiz vatandaş, bir süre sonra hayvanın aslında bir sıçan olduğunu öğrendi.

Tüyleri uzamadı

Yavru köpek satın aldığını zanneden Çinli şahıs, bir süre sonra köpeğinin tüylerinin uzamadığını ve etrafta koşturmadığını fark eti.

Sosyal medyadan paylaştı

Bunun üzerine hayvanın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve cinsini öğrenmek için yardım istedi.

Bambu sıçanı olduğu ortaya çıktı

Tüm bunların sonunda aldığı hayvanın aslında bir köpek olmadığı, Doğu Asya'da yaşayan ve çoğunlukla bambu ve diğer bitkilerle beslenen bir bambu sıçanı olduğu ortaya çıktı.

Çin’de eti yenen bir hayvan

Sıçana nasıl bakacağını bilemeyen adam, onu hayvanlarla ilgilenen uzmanlara vermeye karar verdi. Bilimsel adı 'Rhizomys sinensis' olan bambu sıçanın Çin'in bazı bölgelerinde yemek olarak yendiği de söyleniyor.

Daha önce de benzer bir olay yaşanmıştı

Çin'de daha önce de benzer bir olay yaşanmıştı. Bir ailenin, köpek diye aldığı ve iki yıl boyunca beslediği hayvan ayı çıkmıştı.