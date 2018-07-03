Köpeğin iki gözünü oyup, yol kenarına attılar!

Hakkari'de iki gözü oyularak terk edilen köpek yaşamını yitirdi.

Güncellenme 03 Temmuz 2018 15:55

Hakkari'de bir köpeğin iki gözünü de oyarak Zap Suyu kenarına attılar. Korucu tarafında çekilerek sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, hayvan severleri harekete geçirdi. Tedavi altına alınan köpeğin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki taş ocağı yakınından geçen Zap Suyu kenarında gözleri oyulmuş köpek bulundu. Bölgede görevli güvenlik korucusunun bulduğu köpeğin fotoğraf ve videosu sosyal medyadan paylaşıldı.

Hakkari Beledi Başkanı Cüneyt Epcim yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz inceleme başlattıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Belediye Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar da olayı polislerin kendilerine haber verdiğini söyledi.

Bunun üzerine ekiplerle olay yerine gittiklerini anlatan Kanar, "Orada bahsedilen köpeği aradık. Bir süre sonra köpeği bir taşın altında bulduk. Köpeği oradan alarak belediye veteriner kliniğine getirdik. Köpeğin iki gözü çıkartılmıştı. Burada gerekli tetkikleri uyguladığımız köpek tedaviye cevap vermeyerek telef oldu. Ardından köpeği uygun bir yerde gömdük" dedi.