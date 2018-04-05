Köpeği sayesinde ölümden döndü!

İngiltere'de yaşayan Jayne Hardman isimli kadın milyonda bir görünen bir hastalık sonucu burnunu kaybetti.

Güncellenme 05 Nisan 2018 15:15

Dünya üzerinde milyonda bir görülen ve ölümcül bir özelliğe sahip olan oto-immün hastalığa yakalanan İngiliz asıllı kadın burnunu kaybetti. Protez burunla yaşayan ve gece yatarken çıkaran Jayne Hardman, hastalığını köpeği sayesinde fark etti.

Yazın burnunu değiştiriyor

Her gece burnunu çıkarıp temizleyen 48 yaşındaki kadın, yazın bronz bir tene sahip olduğu için başka bir protez burun takıyor. Tek sorunu ise hapşırmak. Hapşırırken burnunu tutmazsa fırlama veya düşme ihtimali oluyor.

Köpeği burnunu yaralayınca fark etmiş

Talihsiz kadın, hastalığını köpeğin burnuna atlayıp yaralamasıyla fark etmiş. Köpeğin hastalığı hissettiğini söyleyen Jayne, sürekli burnu ile ilgilenen ve sonunda onu ısırıp kadının alarma geçmesini sağlamış. İngiltere'nin en iyi burun cerrahı David Roberts ise 2014'te Londra'daki Guys ve St Thomas Hastanesinde teşhisi koymuş. Jayne'in burnundaki dokuya saldıran granülomatozis olduğunu fark etmiş.

Burnu takmayınca korkuyorlar

Suratına burun protezini tutması için mıknatıslar yerleştirilen kadın burunsuz olduğundan insanların ondan korktuğunu ama protezi taktığından kimsenin durumu fark etmediğini söylüyor. 2 yıl kemoterapi gördükten sonra burnunun kurtulmasının mümkün olmadığını öğrendiğinde oldukça üzülen Jayne artık bu duruma alıştığını ve umursamadığını ifade etti.