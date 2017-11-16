Köpeğe tecavüz iddiasının arkasından yardımseverlik çıktı!

Çorum'da köpeğe tecavüz ettiğine dair görüntüsü yayılan Kazım Amcanın, köpeğin ayağına dolanan zinciri çözmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Güncellenme 16 Kasım 2017 10:45

Çorum'da kendisine emanet edilen köpeğin zincire dolanan ayağını kurtaran Kazım Amcanın görüntüsünü çeken çocuk, görüntüleri arkadaşlarına gönderince ortalık karıştı. İnternette 'köpeğe tecavüz' şeklinde yayılan görüntünün ardından gözaltına alınan Kazım Amcanın suçsuz olduğu ortaya çıktı.

Jandarma tarafından gözaltına alınmıştı

Olayın geçtiği yer Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı İkizli köyü... O köyden çekilmiş bir görüntü "Köpeğe tecavüz eden adam görüntülendi" başlığıyla bir internet sitesinde yer aldı. Ardından olay büyüdü, ulusal medyada da yer almaya başladı.

Devreye ilçe Jandarma Komutanlığı girdi. Jandarmalar o köye giderek haberde adı geçen Kazım Kapkıner'i gözaltına aldı. Kazım amca tam 80 yaşındaydı. Tecavüze uğradığı iddia edilen köpek de veteriner hekim tarafından muayene edildi. Herhangi bir tecavüz bulgusu yoktu. Köpek Çorum Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Gözaltına alınan Kazım Kapkıner ise savcılığa sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.

"Haberim bile olmadı"

Peki işin aslı neydi, iş buralara kadar nasıl gelmişti? Önce 80'inde bir köpeğe tecavüzle suçlanan Kazım amca anlattı:

"Köpek, Ankara'ya göç eden yan komşunundu. 15 gün önce aç kalmasın diye bakmam için bana bıraktı ve bahçede dalda bağlı duruyordu. O gün bağırdığını fark ettim ve yanına gittim. 5 metrelik zincir arka ayaklarına sanki bir insan bağlamış gibi dolanmıştı. Köpeğin arkasından yukarı kaldırdım ve sıyırdım. O ara fotoğrafımı çekmişler, haberim bile olmadı. Sabah çay içiyordum jandarma geldi. Apar topar karakola götürdüler"dedi.

"İşin buralara geleceğini bilmiyordum"

Kazım amca cephesinden olan biten bu kadardı. Bir de Kazım amca köpeği kurtarırken cep telefonunun kamerasına giden bir el vardı. Çektiği görüntünün nelere yol açacağını kestiremeyen bir çocuğun eli... O çocuk 14 yaşındaki E.K. idi. E.K. da olayı kendi cephesinden şöyle anlattı:

"Olay 2-3 gün önce oldu. Kazım amca köpeğin ayağına zincir dolaşmış onu çıkarıyordu. Ben şaka amaçlı çekip, arkadaşlarıma gönderdim. Onlar da internet sitesine göndermişler. Ben şaka amaçlı çekmiştim. İşin buralara geleceğini bilmiyordum. Kazım amca ve ailesinden özür diliyorum"

"Kimseyi incitmeyen birisi"

Kazım amcadan özür dileyen sadece 14 yaşındaki E.K. değildi. Babası Nurettin Karakol da özür diledi 30 yıllık komşusu Kazım amcadan...

"Kazım amca komşumuz. Köpeğin ayağına dolaşan zinciri çözdüğü esnada benim oğlum da fotoğraflamış ve arkadaşlarına göndermiş. Kazım amca 30 senedir komşumuz. Kimseye zararı olmayan, kimseyi incitmeyen bir kişi. Çocuğumun cahilce davranışından dolayı tüm ailesinin huzurunda kendisinden özür diliyorum.''

Kazım amca, kendisine yapılanları affetti

E.K. ile babası özür dilemekle kalmadılar. Kazım amcanın evine giderek bir de el öptüler ve Kazım amca da onları affetti. Peki, başına sonuna bakmadan, yalan mı yanlış mı diye sorgulamadan, kim çekti, neden çekti demeden o görüntüleri paylaşan internet siteleri, lince teşne sosyal medya hesapları... Kazım amca acaba onları da affetti mi?