Kopan bacağı yastık niyetine kullandılar!

Hindistan'da kaza sonucu bacağı kopan gence hastanede yapılan muamele herkesi şoka soktu

Güncellenme 13 Mart 2018 14:14

Hindistan'da yaşayan 28 yaşındaki Ghanshyam adlı genç geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Hastanede bir sedyede kopan bacağını yastık yaparak bekletilen genci görenler hayrete düştü. Olayın ardından hastane hakkında soruşturma başlatıldı. Genç hastanın olay anında bilincinin açık olup olmadığı ise merak konusu.

Kopan bacağı yastık yaptılar

Bir okul servisinde muavinlik görevini yapan genç adam, otobüsün devrilmesi sonucu ayağını kaybetti. Otobüste bulunan yolcular ise yaralandı. Diğer yaralılarla hastaneye kaldırılan gencin yakınları, kopan bacağın doktorlar tarafından yastık olarak kullandıklarını iddia etti.

Çarşıdan yastık aldı

Gencin akrabası olan Janaki Prasad, kazayı haber alır almaz hemen hastaneye koştuklarını, Ghanshyam'i kafasını, kopmuş bacağının üstünde durmuş halde bulduklarını, doktorlardan müdahale etmelerini istediklerini ama ilgilenmediklerini iki buçuk saat sonra kendisinin çarşıya giderek bir yastık aldıklarını belirtti.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma açıldığımı belirten Sağlık Bakanı Ashutosh Tandon, Dr. Mahendra Pal Singh, Dr. Alok Agarwal ve hemşireler Deepa Narang and Shashi Srivastava'nın görevden alınmaları için talimat verildiğini söyledi.