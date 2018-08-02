Konyaspor'dan La Casa de Papelli tanıtım

Atiker Konyaspor'un yeni sezon forma tanıtımı La Casa de Papel'den esinlenerek hazırlandı.

Güncellenme 02 Ağustos 2018 15:42

Atiker Konyaspor, 2018-2019 sezonu formalarının tanıtımında ilginç bir yönteme başvurdu. Kulüp tanıtımı, Dünyada ve Türkiye’de ilgi ile takip edilen ünlü İspanyol dizisi La Casa de Papel'den esinlenerek hazırladı.

Konyaspor çalışanlarının da rol aldığı tanıtım videosunda, La Casa de Papel dizisinde olduğu gibi şehir isimleri kullanıldı.

Yeşil beyazlı ekip video duyurusu için hazırladığı afişte, isim olarak Konya’nın ve insanlık tarihinin önemli mekanlarını tercih etti. Videoda, Atiker Konyaspor'un internet sitesinde yeni sezon formalarının kulüp müzesinde tanıtım gününü beklediğine dair haberi okuyan taraftarların, herkesten önce formaları görebilmek için yaptıkları plan anlatılıyor.

Tanıtım videosunda yer alan Konyaspor kulübünün bu sezon giyeceği 4 formanın arkasında, ilk başkan Süreyya Ege, 2010 yılındaki bir kazada belden aşağısı sakatlanan futbolcu Poljac, geçtiğimiz aylarda vefat eden ve Konyaspor formasıyla şampiyonluk yaşayan futbolcu Muhammet Yürükuslu ve 11 yaşında hayata gözlerini yuman fanatik Konyasporlu Alperen Öztaş'ın isimlerine yer verildi.