Konyaspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belirlendi
UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un rakipleri çekilen kuralar sonucunda belirlenmiş oldu.
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele eden Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un rakipleri belli oldu.
Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunda grup aşamasının kura çekimi, Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.
C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, Portekiz'den Braga, Bulgaristan'dan Ludogorets ve Almanya'dan Hoffenheim takımlarıyla eşleşti.
Atiker Konyaspor ise Avusturya'dan Salzburg, Fransa'dan Olympique Marsilya ve Portekiz'den Vitoria takımları ile I Grubu'nda yer aldı.
Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül'de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık'ta oynanacak.