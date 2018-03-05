Konyaspor, Sergen Yalçın'la anlaştı!

Dün akşam saatlerinde Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor, Sergen Yalçın'la anlaştığını duyurdu.

Güncellenme 05 Mart 2018 09:15

Spor Toto Süper Lig takımlarından olan Atiker Konyaspor'un yeni teknik adamı Sergen Yalçın oldu. Dün akşam saatlerinde Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran takım, Sergen Yalçın'la prensipte anlaşmaya vardı.

İmza için Konya’ya gidecek

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar yaptığı açıklamada, Sergen Yalçın ile her konuda anlaşıldığını, Yalçın'ın imza için Konya'ya gideceğini söyledi.

Salı günü takımın başında olacak

Yönetim Kurulunun Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdiğini belirten Baydar, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşıldığını, deneyimli teknik adam Yalçın'ın Salı günü takımın başına geçeceğini söyledi.

Konyaspor’dan açıklama

Ayrıca Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz bu akşam gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşmıştır. Sergen Yalçın salı günü takımımızın başında antrenmana çıkacaktır" denildi.